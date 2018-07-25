Следствие допустило появление новых фигурантов в деле о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В деле о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унёсшем жизни 60 человек, могут появиться новые фигуранты, в том числе чиновники, сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин.

"Расследование основного дела будет продолжено. Я не исключаю, что в нем появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ", - сказал Голкин в среду в интервью газете "Коммерсантъ".

Он также сообщил, что обвинение в окончательной редакции в ближайшие дни будет предъявлено семи фигурантам дела, в том числе пожарному Сергею Генину, управляющей торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" Надежде Судденок, генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой и руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко.