Число подтопленных в Забайкалье домов снизилось в 17 раз

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Паводок в Забайкалье практически преодолен, число оказавшихся в его зоне домов снизилось в 17 раз.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в четверг, подтопленными остаются 45 жилых домов, в которых проживают 150 человек. По данным ведомства, на крупных реках, таких как Шилка, Ингода и Чита, начался устойчивый спад уровня воды, что позволяет проводить аварийно-восстановительные работы.

Основные усилия спасателей и работников жилищно-коммунальной сферы направлены на откачку воды с придомовых территорий, просушку домов, а также сбор обломков и восстановление подворий. "Специалисты спасательного ведомства восстанавливают заборы и надворные постройки. Особое внимание при этом уделяется пожилым и маломобильным людям", - сказали в пресс-службе.

Также спасатели занимаются укреплением защитных дамб, вывозят в безопасные участки домашних животных.

Всего с начала ремонтных работ помощь оказали более чем 3800 гражданам, воду откачаликв в 267 жилых домах и на 170 придомовых территориях. Группировка спасателей будет работать в Забайкалье до полной стабилизации обстановки с наводнением.