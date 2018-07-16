Ущерб от паводка в Забайкалье превысил миллиард рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ущерб от паводков в Забайкалье превысил миллиард рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По предварительным оценкам, общий ущерб уже сейчас превысил миллиард рублей", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он рассказал, что в Забайкальском крае от воды пострадали 29 населенных пунктов, включая Читу. По его словам, в зоне паводка оказалось более пяти тысяч человек.

"Серьезные проблемы возникли в транспортной инфраструктуре, достаточно сказать, что полностью разрушены 13 автомобильных мостов", - сказал премьер-министр.

В Забайкальском крае 9 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей, которые вызвали подъем уровня воды в реках.