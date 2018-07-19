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Минтруд предложил разрешить увольнение сотрудников за утрату доверия

Сейчас подобные меры возможны только по отношению к госслужащим

Минтруд предложил разрешить увольнение сотрудников за утрату доверия
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России разрабатывает законопроект о включении в трудовой кодекс нормы, которая позволит увольнять сотрудника в связи с утратой доверия.

"Установление такой меры юридической ответственности как увольнение в связи с утратой доверия, по нашему мнению, поможет дисциплинировать как работодателей, так и работников. Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что такая норма не должна ударить по работникам - важно "не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя". "Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и должна основываться на результатах дисциплинарной проверки", - отметили в пресс-службе.

Минтруд России предложит обсудить законопроект с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы как работников, так и работодателей и государства.

Сейчас с формулировкой "в связи с утратой доверия " могут быть уволены государственные служащие.

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Теги: Минтруд РФ

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