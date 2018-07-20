Посол РФ заявил о попытках США "сломать" задержанную россиянку Бутину

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал ситуацию с задержанием россиянки Марии Бутиной фарсом и выразил надежду, что в США ее "не сломают".

Дипломат считает, что ее в США пытаются "сломать": "Попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать ее по сути дела".

"Это какой-то фарс, какая-то комедия - то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки. Это фарс - то, что они творят. Эти обвинения абсолютно незаконные", - заявил Антонов, выступая в пятницу на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Ей тяжело там, я услышал от наших коллег-дипломатов, которые посещали ее. Трудно ей, естественно", - посочувствовал Бутиной российский дипломат.

Он пообещал, что Россия будет требовать ее освобождения. "Мы пытаемся, насколько возможно, оказать ей помощь и будем пытаться, и будем требовать, чтобы ее освободили, и она спокойно могла поехать к себе домой", - заключил посол.

Накануне стало известно, что сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне все же получили разрешение и посетили задержанную в США россиянку.

Бутину задержали в воскресенье. По версии следствия, она как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Сторона обвинения считает, что она может иметь связи с российской разведкой.