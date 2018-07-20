Москалькова попросила СК проверить ярославскую колонию из-за видео с пытками

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в пятницу обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в колонии в Ярославской области после публикации в СМИ видео с пытками осужденного.

В обращении отмечается, что размещенный в интернете видеоролик вызвал большой общественный резонанс.

"Полагаю размещенную в СМИ информацию о жестоком избиении осужденного сотрудниками учреждения достаточной для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК Российской Федерации и принятия соответствующего процессуального решения", - подчеркнула Москалькова.

В пятницу "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии номер 1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года, утверждает газета.

Публикация вызвала широкое обсуждение и возмущение в социальных сетях.

СУ СКР по Ярославской области возбудило по данному факту уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Управление ФСИН по Ярославской области объявило, что уже проводит собственную проверку.