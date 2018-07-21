"Люди в штатском" вывели из здания ЦНИИМаша часть сотрудников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правоохранители во время обысков по делу о госизмене вывели из здания ЦНИИМаш несколько человек, предполагается, что они могут быть задержаны, сообщил "Интерфаксу" источник в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении. Не исключено, что их могли допросить и задержать", - сказал источник.

По словам источника, директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон остается на свободе.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене. В то же время информированный источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что следователи пока не предъявили Пайсону обвинений.

По данным источника в ОРКК, Пайсон не имел допуска к секретным разработкам.

Тем не менее, в субботу 21 июля стало известно, что Пайсон подал в отставку.