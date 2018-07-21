Пайсон подал в отставку с должности директора аналитического центра "Роскосмоса"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Директор аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон подал в отставку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении по установленной форме", - сказали в пресс-службе.

Между тем, сам Пайсон отказался комментировать это решение. "Не хочу говорить на эту тему", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене.

В то же время информированный источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что следователи пока не предъявили Пайсону обвинений.

Информированный источник в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) также сообщил, что Пайсон не покидал Россию.

Сам Пайсон не комментирует ход следствия. "Я воздерживаюсь от любых комментариев на этот счет", - сказал он "Интерфаксу" по телефону.

В свою очередь источник в ОРКК сообщил агентству, что Пайсон не имел допуска к секретным разработкам. "Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперсзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях", - отметил собеседник "Интерфакса".

По его данным, Пайсон, возможно, не единственный фигурант дела. "Речь идет о нескольких лицах. Пайсон может быть не основным фигурантом", - сказал он.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в пятницу утром следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

"По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ (государственная измена), - говорится в публикации. - Сейчас ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами: по сведениям "Ъ", чекисты установили, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно".