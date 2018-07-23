Адвокат Бирюкова попросила Федеральную палату адвокатов помочь с получением госзащиты

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Ирина Бирюкова, покинувшая страну из-за угроз, которые начали поступать к ней в связи с обнародованием видеоролика с пытками своего подзащитного в Ярославской колонии, попросила Федеральную палату адвокатов (ФПА) и Адвокатскую палату Московской области оказать содействие в решении вопроса о предоставлении ей госзащиты.

"В Федеральную палату адвокатов РФ поступило обращение адвоката Ирины Бирюковой с просьбой оказать содействие в решении вопроса о предоставлении государственной защиты ей и ее дочери в связи с угрозами личной расправы со стороны сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Аналогичное обращение направлено и в Адвокатскую палату Московской области", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФПА.

"Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков отметил, что ФПА РФ незамедлительно обратится в полномочные органы с просьбой реализовать требования закона об обеспечении безопасности адвоката и членов его семьи", - сказали в пресс-службе Палаты, уточнив, что обращение будет направлено в Генпрокуратуру, СК РФ и МВД РФ.

По словам исполнительного вице-президента, адвокаты продолжают оставаться беззащитными.

"Обращения ФПА и региональных палат в правоохранительные органы, органы внутренних дел об обеспечении требований закона о неприкосновенности жизни и имущества адвокатов, членов их семей зачастую остаются без ответа и реакции. Адвокаты вынуждены самостоятельно принимать меры по обеспечению собственной безопасности, в том числе покидать территорию страны", - приводит пресс-служба слова Сучкова. Вице-президент отмечает, что ФПА продолжит работу, направленную на устранение указанных проблем.

Вместе с тем, в ФПА подчеркнули, что ситуация с адвокатом Бирюковой показывает, что адвокаты часто не могут найти поддержки в восстановлении справедливости и законности при обращении в суд и правоохранительные органы, и поэтому защитники вынуждены искать помощи в иных институтах гражданского общества, в том числе у прессы.

"Именно этим могут быть обусловлены действия Ирины Бирюковой, которая опубликовала материалы, доказывающие совершение неправомерных действий в отношении ее доверителя. Судя по всему, она не надеялась реализовать их законным порядком - путем обращения в суд, чему были примеры в адвокатской практике", - считает исполнительный вице-президент ФПА.

Предыстория

В понедельник фонд "Общественный вердикт" сообщил, что защитник пострадавшего от пыток в колонии №1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи. "Заявление было подано в СК РФ на имя Александра Бастрыкина с просьбой о предоставлении государственной защиты", - сказала адвокат, добавив, что не очень доверяет следственным органам. Адвокат не стала раскрывать, где конкретно она находится, уточнив, что "уехала в безопасное место за рубеж вместе с семьей".

Тем временем, как сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по Ярославской области, проводится доследственная проверка информации об угрозах защитнику, по результатам которой будет принято решение о применении мер государственной защиты.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек.

Исправительная колония №1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. Так, в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками.