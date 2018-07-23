Следователи начали проверку из-за угроз опубликовавшему видео с пытками адвокату

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку после сообщений СМИ об угрозах адвокату Ирине Бирюковой, представляющей интересы пострадавшего от пыток заключенного ярославской колонии, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по Ярославской области.

"Организована доследственная проверка на предмет установления наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Если сообщения об угрозах подтвердятся, адвокат и члены ее семьи получат государственную защиту. Ранее в понедельник в фонде "Общественный вердикт" сообщили, что Бирюкова, защищающая Евгения Макарова, уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.

"В заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Ирина Бирюкова сообщает, что ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката. Мы в "Общественном вердикте" считаем, что угроза личной расправы реальна, и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России", - уточняется в информации фонда.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео пыток Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают заключенного, закованного в наручники.

Бирюкова просила Генпрокуратуру провести проверку органов прокуратуры Ярославской области и следственные органы, которые неоднократно выносили отказы в возбуждении уголовного дела по поводу пыток в ИК №1 Ярославля.

Как сообщалось, попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. По делу об избиении задержано шесть человек.

Исправительная колония №1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. Так, в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками.