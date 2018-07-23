Адвокат, обнародовавшая видео с пытками в ярославской колонии, уехала из России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, обнародовавшая видеоролик с истязанием своего подзащитного, уехала из России и попросила о госзащите, сообщает в понедельник фонд "Общественный вердикт".

"Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи", - говорится в сообщении фонда.

"В заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Ирина Бирюкова сообщает, что ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката. Мы в "Общественном вердикте" считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России", - уточняется в информации фонда.

Бирюкова попросила Генпрокуратуру провести проверку органов прокуратуры в Ярославской области. Кроме того, она также попросила проверить следственные органы, которые неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела по поводу пыток в колонии, утверждая, что "физическая сила к заключенному применялась обоснованно".

Кроме того, Бирюкова просит следственный комитет забрать расследование уголовного дела о пытках в колонии N1 из Ярославля в Москву.

На опубликованной "Новой газетой" видеозаписи 18 сотрудников колонии пытают скованного наручниками заключенного - бьют его дубинками и выливают на него воду из ведра. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала широкое обсуждение и возмущение в социальных сетях.

Ранее в региональном СКР сообщили, что установлены личности всех сотрудников колонии, подозреваемых в пытках заключенного, шестеро из них уже задержаны.

Исправительная колония №1 в Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. Так, в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками.