ФСИН распорядилась обеспечить безопасность заключенного, избитого в ярославской колонии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый дал указания по обеспечению физической безопасности осужденного Евгения Макарова, избитого сотрудниками исправительной колонии N1 в Ярославле.

"Сегодня мы обсудили конкретные вопросы обеспечения безопасности и психологического состояния Евгения Макарова. Руководство ФСИН дало соответствующие рекомендации и указания, чтобы были обеспечены надежные условия его безопасности и нормального нахождения до конца срока. Анатолий Рудый дал прямые указания своим подчиненным", - сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин после встречи с осужденным Макаровым.

В понедельник Рудый, Бабуркин и глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов посетили ярославскую ИК-1, в которой год назад был избит сотрудниками осужденный Макаров. После этого они встретились с Макаровым в ИК-8, где он содержится в настоящее время.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержано шесть человек.

Ранее в понедельник Рудый заявил, что Макаров, подвергшийся согласно обнародованной видеозаписи пыткам, допустил более 130 нарушений и пытался спровоцировать сотрудников ярославской колонии. При этом Рудый добавил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее".

В свою очередь Бабуркин сказал, что год назад после обращения подвергнувшегося пыткам осужденного Макарова видел видео, но на нем был представлен небольшой отрезок, а не полная картина произошедшего.

Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию №8, где в настоящее время содержится Макаров.