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Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии

Вместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее"

Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии
Архивное фото
Фото: ТАСС, Дмитрий Феоктистов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров, пытки которого в ярославской колонии были засняты на видео, пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения.

Так, по словам замглавы ФСИН, Макаров "допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников".

При этом замглавы ФСИН добавил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее". "Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку", - отметил Рудый.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сказал, что год назад после обращения подвергнувшегося пыткам заключенного видел съемку, но на ней был представлен "отрезок, а не полная картина произошедшего".

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию №8, где в настоящее время содержится Макаров.

В минувшую пятницу "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года.

Публикация вызвала широкое обсуждение и возмущение в социальных сетях. Следственные органы возбудили уголовное дело.

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Теги: Евгений Макаров

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