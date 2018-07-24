Дума отклонила предложение расследовать обстоятельства пожара в "Зимней вишне"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник отклонила предложение фракции КПРФ о включении в повестку пленарного заседания вопроса о проведении парламентского расследования обстоятельств пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня".

На необходимость включения вопроса в повестку заседания настаивал депутат Юрий Синельщиков, аргументируя это тем, что в поддержку возбуждения парламентского расследования обстоятельств крупного пожара в Кемерове 25 марта этого года собрано 90 подписей депутатов. Однако при голосовании лишь 95 человек при необходимом минимуме в 226 поддержали предложение коммунистов сегодня же рассмотреть данную инициативу; руководители комитетов по безопасности и противодействию коррупции, а также по контролю и регламенту высказались против, аргументировав свою позицию тем, что расследованием сейчас занимаются правоохранительные органы и организовать параллельное расследование не нужно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в ходе осенней сессии в Думе предполагается выступление генерального прокурора. "Мы могли бы, если у нас вопросы останутся, адресовать их Юрию Яковлевичу Чайке и, кроме того, рассмотреть другие возможности, учитывая, что реакция наша (на трагедию в Кемерове - ИФ) была оперативной - комитет изучил всесторонне эту ситуацию, насколько я знаю, информация была доведена до депутатов", - пояснил спикер.

Между тем Синельщиков настаивал на целесообразности парламентского расследования и оперативном включении вопроса о его поддержке в повестку дня.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев между тем подтвердил позицию комитета. По его словам, она по данному вопросу не изменилась: "Не нужно никакого парламентского расследования". "Давайте дадим возможность следствию провести полноценную проверку, расследование, после чего, если будет основание полагать, что следствие проведено неполноценно, можно будет вернуться к рассмотрению этого вопроса", - заявил Пискарев.

Эта же позиция у думского комитета по контролю и регламенту. Как сказала на заседании Госдумы его руководитель Ольга Савастьянова, в соответствии с действующим законом "в комитете была проведена вся работа". "На заседании комитета этот вопрос был заслушан. На сегодняшний день запросы оформлены в правоохранительные органы для того, чтобы получить дополнительную информацию по итогам проведенной работы", - сообщила глава комитета. По ее словам, в ходе осенней сессии можно будет вернуться к этому вопросу с учетом полученных ответов.