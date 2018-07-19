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В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Арестованный по делу "Зимней вишни" экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить доказательства

Александра Мамонтова обвиняют в халатности и растрате

Арестованный по делу "Зимней вишни" экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить доказательства
Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Кузбассу Александр Мамонтов в Центральном районнром суде
Фото: ТАСС, Данил Айкин

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", пытался помешать следствию, заявил в суде в четверг представитель СКР.

"Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара", - сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова.

Он попросил суд продлить арест экс-главы кемеровского МЧС до 25 сентября.

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Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе - технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Пожар в торговом центре в Кемерове

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Теги: Кемеровская область, МЧС, Александр Мамонтов

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