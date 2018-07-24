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ФСИН создаст в регионах комиссии для проверки жалоб на пытки заключенных

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко дал указание после случая истязания заключенного в ярославской колонии создать в регионах комиссии по рассмотрению заявлений о подобных фактах, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"В соответствии с решением директора ФСИН в ближайшее время в каждом территориальном органе будет создана комиссия по проведению проверки всех случаев применения сотрудниками УИС (Уголовно-исполнительной системы - ИФ) физической силы и специальных средств за прошедший год, а также организации служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, СУС)", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

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В нем отмечается, что "персональную ответственность за качественное и непредвзятое проведение мероприятий будет нести начальник территориального органа".

"При выявлении превышения полномочий сотрудниками УИС каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка и в отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения", - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, отметили в пресс-бюро, 31 июля планируется провести совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства, личного состава территориальных органов ФСИН и общественности, "в рамках которого будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей сотрудниками уголовно-исполнительной системы".

На прошлой неделе "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть сотрудников регионального УФСИН.

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Теги: ФСИН

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