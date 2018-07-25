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Суд перенес пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева на 18 сентября

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд перенес пересмотр уголовного дела лидера карельского центра "Мемориал" Юрия Дмитриева об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении деталей оружия, сообщил "Интерфаксу" адвокат Виктор Ануфриев в среду.

"Заседание перенесено на 18 сентября", - сказал Ануфриев.

Заседание в среду носило организационный характер и продлилось пять минут. Причина переноса - отсутствие Дмитриева. Он проходит психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, заседание было назначено на 10.00 25 июля по московскому времени. Ранее адвокат рассказал "Интерфаксу", что заседания в среду не будет, так как Дмитриев не сможет на нем присутствовать. "Вероятно, оно будет отложено до его доставки в Карелию", - сказал представитель защиты.

5 апреля этого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

27 июня Дмитриев вновь был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на два месяца. Верховный суд Карелии 23 июля рассмотрел жалобу защиты Дмитриева на арест и оставил меру пресечения без изменения.

В настоящее время Дмитриеву предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ).

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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Теги: Юрий Дмитриев

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