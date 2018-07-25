Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.

В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание "горячей линии" по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

"Кроме того, предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста", - отмечается в сообщении.

Кроме того, проектом Плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.

В Минтруде также напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.

Проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан будет представлен до конца июля членам Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители профсоюзов и работодателей, от которых в ведомстве также рассчитывают получить предложения к проекту.