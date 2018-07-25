В ЦИК ответили на вопрос о консультациях с АП насчет референдума о пенсионном возрасте

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В ЦИК РФ назвали непростым вопрос о референдуме по повышению пенсионного возраста.

На вопрос, будет ли ЦИК консультироваться с администрацией президента, секретарь ЦИК Майя Гришина журналистам в среду ответила, что "администрация президента не является госорганом, который дает консультации по таким вопросам".

ЦИК возможно проконсультируется со специалистами по соцобеспечению при определении возможности проведения всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства.

"Если и говорить с кем-то по этому вопросу, то со специалистами по социальному обеспечению, потому что это достаточно сложная сфера законодательства. При необходимости проконсультируемся", - сказала Гришина.

Она напомнила, что в пятницу вопрос о референдуме будет рассмотрен на заседании, куда пригласят заявителей. По ее словам, "вопрос оказался непростой". На вопрос, в чем заключается его сложность, секретарь ЦИК ответила, что это станет известно на при рассмотрении на заседании.

"Но сейчас решения еще нет. И проекта постановления ЦИК также", - добавила она.

Идея референдума

ЦИК РФ в пятницу рассмотрит вопрос о возможности проведения всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства. Так как Центризбирком считает вопрос важным, ему полностью посвятят отдельное заседание, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.

На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Путин о пенсионной реформе

20 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства. Он отметил, что предлагались разные варианты.

"И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал Путин.

При этом он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках экономики и социальной сферы, а также перспективах их развития. Он подчеркнул, что окончательного решения пока нет, и он послушает все мнения и точки зрения на этот счет.

"Но нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", - добавил президент.