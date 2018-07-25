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Сотрудника брянской колонии отстранили из-за смерти заключенного

Есть обновление от 11:37

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Решение об увольнении сотрудника исправительной колонии N6, где погиб заключенный, пока не принято, сообщили "Интерфаксу" в управлении ФСИН по Брянской области.

"Сейчас подозреваемый отстранен от работы. Увольнять или не увольнять его - это будет решаться после получения обвинительного заключения следственных органов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в колонии, которая находится в городе Клинцы, работают комиссии УФСИН и прокуратуры. В среду туда выехали представители уполномоченного по правам человека Брянской области и члены Общественной наблюдательной комиссии.

Ранее сообщалось, что управление СКР по Брянской области возбудило уголовное дело по пп. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) в отношении заместителя дежурного помощника начальника ИК-6.

По версии следствия, 22 июля "сотрудник колонии ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии".

По информации местных СМИ, погибший - 58-летний житель города Клинцы. В ноябре прошлого года его осудили за мелкую кражу и дали год лишения свободы условно, однако вскоре условный срок заменили реальным. В исправительную колонию N6 его отправили в феврале.

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Теги: ФСИН, Брянская область

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