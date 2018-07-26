СКР потребовал немедленно возбуждать дела по фактам насилия в СИЗО и колониях

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Региональные подразделения Следственного комитета получили указание из головного офиса в Москве незамедлительно возбуждать уголовные дела в случае выявления фактов насилия против заключенных в следственных изоляторах и колониях, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в случае необоснованности действий сотрудников ФСИН директива предписывает возбуждать уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей СК.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток заключенного ярославской колонии Евгения Макарова. На записи более 10 сотрудников учреждения избивают его, скованного наручниками и лежащего на столе, руками и дубинками, льют на голову воду. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. Издание утверждало, что тогда следственные органы проводили проверку по заявлению осужденного, но не нашли оснований для возбуждения дела.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ, которое расследует центральный аппарат СК. На сегодняшний день арестовано шестеро сотрудников колонии.

Уже после этого резонансный случай произошел в брянской колонии, где сотрудник ФСИН перевязал тканью лицо осужденному, в результате чего тот скончался. В той же Брянской области 16 июля полицейские в своем служебном кабинете избили задержанного. Он был госпитализирован с разрывом селезенки и прооперирован, сейчас он проходит лечение амбулаторно. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Сообщалось еще о нескольких фактах нарушения прав осужденных в колониях.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с этим чрезвычайным происшествием заявила журналистам о необходимости реформирования ФСИН.