Глава НПО им.Лавочкина Лемешевский не признал вину в мошенничестве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об аресте главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в многомиллионном хищении.

"Во время проведения следственных действий после предъявления обвинения, Лемешевский вины своей не признает" - сказал судья, оглашая материалы дела.

Согласно материалам, Лемешевский считает, что данное дело следует рассматривать в рамках гражданско-правовых отношений.

Гендиректору "НПО им. С.А.Лавочкина" предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 РФ).

Как отмечается в ходатайстве следователя, следствие также "усматривает в действиях Лемешевского признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)".

Следствие просит заключить Лемешевского под арест до 20 сентября.

Лемешевский заявил в суде о том, что он имеет родственников в Белоруссии и Казахстане. Кроме того, он отметил, что не собирается скрываться. "Заграничного паспорта я на руках не имею, так как он находится в "Роскосмосе", и все свои выезды я обязан согласовывать", - сказал он. Лемешевский попросил суд не удовлетворять ходатайство следователя и не отправлять его в СИЗО.

Гендиректор "НПО им. С.А.Лавочкина" Лемешевский, его подчиненная Екатерина Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков обвиняются в хищении денежных средств госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн рублей. Всем троим предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе.

Адвокат Третьяков, уточнили в СК, скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. В адвокатской конторе "Третьяков и партнеры" опровергли эту информацию, отметив, что Третьяков с семьей вылетел в ночь на 25 июля в Иркутск, где на Байкале проходит фестиваль по аквабайку. "Данная поездка была запланирована еще в середине июня", - сказали "Интерфаксу" в адвокатской конторе. Там подчеркнули, что Третьяков узнал о начавшемся против него расследовании после того, как покинул Москву. Как ожидается, 29 июля он вернется в Москву.