Следователи возбудили дело после гибели заключенного во владимирской колонии от пневмонии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Владимирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти заключенного в исправительной колонии №6, сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель регионального СУ СКР.

По словам собеседника агентства, дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 109 ч. 2 УК РФ).

"Заключенный умер 6 июля, 12 июля после личного приема его мамы у руководителя регионального управления Следственного комитета дело было незамедлительно возбуждено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал он.

Представитель ведомства отметил, что, по предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после перенесенной пневмонии.

Случаи жестокого обращения с заключенными

20 июля "Новая газета" июля опубликовала видео, на котором 18 сотрудников ФСИН в ярославской колонии избивают заключенного Евгения Макарова, скованного наручниками. Запись была сделана 29 июня 2017 года. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат СК. Шесть сотрудников колонии арестованы, еще одному продлен срок задержания.

После сообщений об избиении заключенного в ярославской колонии огласке были преданы другие случаи жестокого обращения в местах лишения свободы.

25 июля стало известно о гибели заключенного в ИК-10 Екатеринбурга в конце июня. Его сокамерники сообщили о конфликте с администрацией и о планах мужчины объявить голодовку. Согласно справке, смерть заключенного наступила в результате сердечной недостаточности. Правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства смерти мужчины.

В тот же день сообщалось, что сотруднику брянской исправительной колонии №6 предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и убийстве, он арестован. По версии следствия, 22 июля он обездвижил заключенного и перевязал тканью его лицо, в результате мужчина задохнулся.

Кроме того, 26 июля стало известно, что в отношении офицера исправительной колонии №9 Калининграда Даврона Хакимова возбуждено уголовное дело по факту насилия над заключенным. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональной общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных. По версии следствия, в январе 2018 года офицер вместе с неустановленными лицами избил одного из заключенных колонии.

СКР направил региональным подразделениям указание незамедлительно возбуждать уголовные дела в случае выявления фактов насилия против заключенных в следственных изоляторах и колониях.