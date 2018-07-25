Заключенный умер в колонии Екатеринбурга

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правозащитники обратились в прокуратуру в связи со смертью заключенного в ИК-10 Екатеринбурга, сообщил агентству "Интерфакс" правозащитник Алексей Соколов.

"Нам поступила информация от заключенных из колонии о том, что у них умер сокамерник. По их словам, у него с администрацией был какой-то конфликт, скорее всего, по производственным вопросам. Мы в связи с этим обратились в прокуратуру, чтобы она провела проверку", - сказал Соколов.

37-летний заключенный, по словам сокамерников, планировал голодовку.

"Администрация колонии признала случай смерти заключенного. Это произошло в конце июня. Предоставили справку, согласно которой он умер от сердечной недостаточности", - уточнил Соколов.

В пресс-службе регионального ГУФСИН РФ агентству сообщили, что осужденный отбывал наказание по части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Он был приговорен к шести годам лишения свободы.

"30 июня в 5:10 осужденный обратился с жалобой о резком ухудшении здоровья, после чего был доставлен на носилках в медицинскую часть учреждения (ИК-10 - ИФ) в бессознательном состоянии, то есть у него не определялось артериальное давление. Были проведены реанимационные мероприятия", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в 5:42 прибыла кардиологическая бригада скорой помощи, чтобы госпитализировать заключенного, однако уже в 5:45 он скончался.

"Признаков насильственной смерти не выявлено. Смерть неясной этиологии", - отметил представитель пресс-службы свердловского ГУФСИН.

В ведомстве опровергли информацию о том, что заключенный объявлял голодовку.

"Эта информация не соответствует действительности. Отказа от пищи не было", - подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, что обращение от правозащитников не поступало, но ведомство проводит проверку по данному факту.

"Мы по всем фактам смерти осужденных в исправительных колониях проводим проверку, и этот случай - не исключение. Вне зависимости от обращения проводим проверку. Она длится 30 дней и еще не завершена", - отметил собеседник агентства.

Также проверку по данному факту проводят следователи СКР.

"Криминала не усматривается. У него было заболевание", - пояснили агентству в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.