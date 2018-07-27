Глава СПЧ остался недоволен техническим состоянием СИЗО и колонии в Воронеже

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Материальная база СИЗО №1 и исправительной колонии №2 в Воронеже оставляет желать лучшего, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в ходе поездки в Воронеж.

"Есть смысл найти решение, чтобы вообще убрать эти учреждения из города и построить для них нормальные современные корпуса с нормальными условиями жизни для сидельцев", - сказал Федотов на выездном заседании СПЧ в правительстве Воронежской области.

Также Федотов призвал власти "подумать, что сделать, чтобы усилить ресоциализацию освободившихся из заключения".

В то же время глава СПЧ высоко оценил материальную базу и условия в Бобровской воспитательной колонии. При этом Федотов выдвинул две инициативы - создать при колонии приют для брошенных животных, за которыми будут ухаживать ребята, а также поменять форму одежды воспитанников, которая напоминает одежду взрослых сидельцев.

"Такая же роба, такая же кепка. То есть по внешнему виду получается, что мы этих ребят готовим к переходу в другую колонию. А мы их должны готовить к переходу в нормальную жизнь", - подчеркнул Федотов.

Глава СПЧ предложил объявить открытый конкурс дизайнерских проектов форменной одежды для воспитательных колоний. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев поддержал эту идею.