Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем Востоке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В нескольких городах Дальнего Востока в субботу прошли организованные КПРФ митинги против внесения изменений в пенсионное законодательство, передают корреспонденты агентства "Интерфакс". Согласованный митинг прошел в Хабаровске. По данным УМВД по региону, в акции приняло участие около 400 человек.

"Когда-то пенсионный возраст был придуман не простыми обывателями и даже не чиновниками, а прежде всего медиками. Это была граница, до которой человек мог полноценно работать, приносить пользу государству, а дальше должен был идти на заслуженный отдых", - сказал агентству первый секретарь первый секретарь Хабаровского крайкома КПРФ Александр Громов.

Аналогичный митинг прошел в Комсомольске-на-Амуре.

Акция в Южно-Сахалинске не была заранее согласована властями. В пресс-службе УМВД по Сахалинской области агентству не уточнили количество собравшихся. Участники митинга, в частности, потребовали от областной думы отзыва положительного заключения об изменениях пенсионного законодательства, направленного в Госдуму.

Согласованный властями митинг против изменений пенсионного законодательства и повышения НДС прошел в субботу в центре Владивостока на Привокзальной площади при 30-градусной жаре.

Участники митинга призвали остановить рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе до его обсуждения на общероссийском референдуме, а также осудить действия депутатов Законодательного собрания Приморья, поддержавших законопроект о пенсионной реформе. В пресс-службе УМВД Приморья пока не сообщают данные о количестве участников акции.

Митинг прошел в Петропавловске-Камчатском. Его участники высказались против повышения пенсионного возраста и за возвращение режима пограничной зоны, "чтобы сюда приезжали только необходимые специалисты".

"Люди потребовали организовать процедуру отзыва двух депутатов Госдумы от Камчатки - Ирины Яровой и Константина Слыщенко, которые не защищают права жителей Камчатского края", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель регионального отделения КПРФ Сергей Ванюшкин.