В Барнауле прошел митинг против пенсионной реформы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Акция против изменения пенсионного законодательства состоялась в субботу в Барнауле (Алтайский край). Митингующие выразили возмущение, прежде всего, грядущим повышением пенсионного возраста, а также ростом налоговой нагрузки и цен на бензин.

"Почему наши власти копируют с Запада возраст выхода на пенсию, но не копируют при этом уровень жизни на Западе, уровень их пенсий, уровень их медицинского обслуживания?" - задалась вопросом одна из выступавших на митинге.

Люди говорили о том, что повышение пенсионного возраста приведет к "вбиванию клина" между молодым и пожилым поколениями, потому что пожилые люди будут "цепляться за рабочие места", которых и без того не хватает для молодежи.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки правительства, а президенту предложили наложить вето на принимаемый закон о пенсиях.

В митинге приняли участие представители КПРФ и общественных организаций не только из Барнаула, но и из других городов края.