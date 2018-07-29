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Сотрудников ФСИН предложили воспитывать на общих собраниях

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС- В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) думают об организации общих собраний, на которых будут поощряться лучшие сотрудники и осуждаться те, "кто позорит коллектив".

Правовое закрепление возможности организации воспитательной работы во ФСИН есть в Федеральном законе "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", который вступает в силу с 1 августа.

Высокопоставленный сотрудник ФСИН рассказал журналистам, что таким образом в службе могут появиться "и офицерские собрания и общие собрания, и те же женсоветы и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками".

По его словам, уже есть проект приказа по воспитательной работе.

"Пусть коллектив тоже иной раз, не только руководитель, но и сам коллектив говорит "спасибо" своим коллегам и ругает, если надо. Раньше эти формы были, и никто ничего не говорил. Комсомольские собрания были, подняли нерадивого комсомольца и сами комсомольцы высказали все, что о нем думают. Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально", - заявил он.

"Почему-то в США, даже если вы зайдете в предприятие "Макдональдс", то вы увидите "Лучший за неделю", "Лучший за месяц", а мы почему-то, когда у нас были вымпелы и мы определяли лучших на своем месте, вдруг стали этого стесняться резко. Это не правильно", - подчеркнул представитель ФСИН.

ФСИН оказалась в центре скандала после публикации в "Новой газете" видео издевательств над заключенным Евгением Макаровым в ярославской колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Семь сотрудников колонии арестованы. Замначальник колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.

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Теги: ФСИН, Ярославль

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Сотрудников ФСИН предложили воспитывать на общих собраниях

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