Цивилев сдал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Кузбасса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предоставил в областной избирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщается на официальном сайте регионального отделения "Единой России".

"Кандидат от "Единой России" предоставил 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований, (в том числе - ИФ) 59 - депутатов и глав городов и районов и 159 - глав и депутатов городских и сельских поселений", - говорится в сообщении.

Решение о регистрации кандидата Цивилева облизбирком примет в течение 10 дней после проверки всех поданных им документов.

Как сообщалось, 20 июня участники конференции кемеровского отделения "Единой России" выбрали Цивилева партийным кандидатом для участия в выборах главы региона, хотя членом партии он не является. При этом сам Цивилев сказал, что пока не думал о вступлении в "Единую Россию".

Ранее о своем желании участвовать в выборах губернатора Кузбасса заявляли 10 человек. Среди них три самовыдвиженца - экс-замгубернатора Кемеровской области по строительству Эдуард Балабан, пенсионер с двумя погашенными судимостями из Новокузнецка Виктор Смирнов и предпринимательница из Кемерово Елена Щеклеина.

От "Патриотов России" свою кандидатуру выдвинул председатель комитета Кемеровского регионального отделения партии Юрий Скворцов, от "Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу" - предпринимательница Аксинья Гурьянова, от КПРФ - секретарь Кемеровского областного комитета партии Владимир Карпов, от "Справедливой России" - Татьяна Протас.

Партию ЛДПР на выборах представит депутат областного совета региона Игорь Украинцев.

Также в выборах планирует участвовать уполномоченная по защите прав предпринимателей Кузбасса и представитель "Партии Роста" Елена Латышенко.

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области были назначены после отставки 1 апреля экс-главы региона Амана Тулеева. Врио губернатора был назначен Цивилев.

В конце апреля была опубликована пустая декларация о доходах Цивилева за 2017 год, позже это назвали ошибкой.