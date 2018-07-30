Адвокат попросила госзащиту для избитого в ярославской колонии заключенного

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить избитому в ярославской колонии заключенному Евгениею Макарову государственную защиту.

"Сегодня отправила в Следственный комитет России заявление об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову", - написала она в фейсбуке.

Адвокат напомнила, что ее подзащитный направил уполномоченному по правам человека Ярославской области заявление о том, что "опасается, что его могут убить, представив это как самоубийство.

"Женя не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением. Просит не вывозить за пределы камеры без моего личного присутствия", - написала адвокат.

Бирюкова отмечает, что в плане юридической защиты у Макарова нет никаких проблем, но обеспечить физическую защиту адвокаты не могут, а тюремному начальству не доверяют.

Кроме того, адвокат рассказала, что "повторно запросила решения по моим заявлениям, потому что СК РФ ушел в глухую оборону и не отвечает совсем".

"Новая газета" 20 июля опубликовала видеозапись пыток заключенного Макарова, сделанную в июне 2017 года. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Публикация вызвала общественный резонанс. После этого адвокат сообщила об угрозах в свой адрес, уехала из страны и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.

Расследованием дела о пытках занимается центральный аппарат СКР. Часть сотрудников колонии, фигурирующих на видеозаписи, помещена под стражу и домашний арест.