Ярославский омбудсмен подтвердил информацию о голодовке Макарова в колонии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Евгений Макаров входит в число заключенных, объявивших голодовку в исправительной колонии №8, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин после встречи с осужденными.

Ранее об участии в голодовке Макарова, который был переведен в ИК-8 из колонии №1 после размещения в СМИ видеозаписи с его избиением, сообщалось со ссылкой на источник.

"Я встретился с осужденными колонии №8, отказавшимися от приема пищи. Их шестеро, включая Макарова. Общие требования у них едины: просят кипяток для заваривания продуктов, не ограничивать сигареты во время прогулок, газеты не только по расписанию и настольные игры. Есть и индивидуальные требования, которые связаны с документами и помещениями", - сказал Бабуркин.

Он пояснил, что голодающие отказались от пищи, однако согласились пить воду.

По словам Бабуркина, Макаров чувствует себя хорошо и после разговора с ним пошел на плановую встречу с психологом. Кроме того, он планирует встретиться с представителями защиты.

Также омбудсмен уточнил, что в субботу к Макарову в колонию приезжали родители.

Как сообщалось, в понедельник несколько осужденных колонии №8, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, написали заявления об отказе от приема пищи. Все они требуют изменения условий отбывания наказания.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и Общественной наблюдательной комиссии. По информации УФСИН по региону, обстановка в колонии находится под контролем, в учреждении соблюдается распорядок дня.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний заключенного Евгения Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением силы.

По делу арестованы семь сотрудников колонии №1. Еще один подозреваемый, замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников, отправлен под домашний арест.