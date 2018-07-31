Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следователю, который отказал в возбуждении уголовного дела после избиения в ярославской ИК-1 осужденного Евгения Макарова, грозит уголовная ответственность, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Уголовное дело в отношении бывшего следователя возбуждено", - сказал собеседник агентства, не уточнив статью, по которой расследуется дело.

Как сообщалось, следователь уволился в ноябре 2017 года.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием следственных органов.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний заключенного Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Всего по делу арестованы семь сотрудников ИК-1. Еще один подозреваемый - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.

Адвокат Макарова Ирина Бирюкова, обнародовавшая видео с пытками в ярославской колонии, уехала из России из-за угроз со стороны фигурантов дела.