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Шесть осужденных ярославской колонии подписали заявление о прекращении голодовки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Заявление об отказе от голодовки написали шесть осужденных, в том числе Евгений Макаров, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Адвокат Макарова приезжал в колонию в середине дня. Его информация отражает ситуацию на тот момент", - сказал омбудсмен.

По его словам, осужденные во время встречи с омбудсменом выдвигали разнообразные требования.

"Я старался вычленить вопросы, которые должны быть решены. У одного из них было 15 пунктов, у другого - 19. В итоге я свел это все к четырем вопросам, которые интересовали всех. Потом поехал в управление, где обсудили все эти вопросы. В шесть часов вечера приехали с и.о. начальником регионального УФСИН в колонию, со всеми осужденными вновь все обсудили. Я объяснил, какие решения по ним приняты, они согласились по этим четырём вопросам и согласились завершить голодовку. Подтвердили это письменными заявлениями, я все эти заявления держал в своих руках", - рассказал Бабуркин.

Как сообщалось ранее, Евгений Макаров, жестоко избитый сотрудниками ИК-1 и еще пять осужденных в понедельник объявили голодовку, требуя улучшения условий содержания. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Бабуркин после встречи с руководством и осужденными сообщил, что голодовка прекращена.

В свою очередь адвокат фонда "Общественный вердикт", представляющий интересы Макарова, сообщил, что осужденные по-прежнему продолжают акцию протеста.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний заключенного Евгения Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

По делу арестованы семь сотрудников ИК-1. Еще один подозреваемый - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.

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Теги: Ярославль, Ярославская колония, Сергей Бабуркин

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