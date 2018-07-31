В России Дело о пытках в ярославской колонии

Сотрудников колоний и СИЗО обяжут вести видеозапись при конфликтах с заключенными

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), не использующих видеорегистратор при серьезных конфликтах с заключенными, будут наказывать вплоть до увольнения.

"Обеспечить постоянное ношение сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) включенных переносных видеорегистраторов в ходе несения службы, при применении специальных средств и физической силы", - сказал докладчик от службы во вторник на совещании, где после резонансного случая пыток в Ярославской области обсуждаются вопросы применения силы к арестантам и осужденным.

Докладчик подчеркнул: "Сотрудников, не использовавших видеорегистратор при применении сил и спецсредств к осужденному, привлекать к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или увольнения из УИС".

Также во ФСИН потребовали до 1 сентября текущего года "оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения, при установке исключить возможность образования мертвых зон".

Кроме того, сотрудники дежурных смен во ФСИН могут быть подвергнуты психо-диагностическому обследованию. "Могут быть подвергнуты психо-диагностическому обследованию сотрудники дежурных смен, отделов безопасности режима, в первую очередь, сотрудники, ведущие службу в запираемых помещениях, с целью определения функциональных резервов для выполнения служебных обязанностей, связанных с непосредственным взаимодействием с осужденными", - сказал докладчик.

В докладе отмечается, что к несению службы в запираемых помещениях необходимо допускать "наиболее подготовленных сотрудников с учетом психологических экспертиз и знанием нормативно-правовых актов". Предлагается также провести практические занятия психологов с сотрудниками службы, "направленные на развитие навыков антиманипулятивного поведения и формирование способности противостоять агрессивным воздействиям, импровизациям со стороны обвиняемых, подозреваемых и осужденных".

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Теги: ФСИН России

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