Сотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключенным

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Магаданский городской суд приговорил трех руководителей одной из местных исправительных колоний, которые игнорировали издевательства над одним из заключенных, отчего тот сошел с ума и пытался покончить с собой.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Магаданской области.

По данным следствия, три сотрудника ИК-3 УФСИН России по Магаданской области "не замечали", что 13 заключенных издеваются над еще одним, отбывающим срок в этой колонии. В результате потерпевший получил психическое расстройство и предпринял попытку самоубийства.

Сотрудники УФСИН приговорены к лишению свободы на срок от полутора до двух с половиной лет в колонии-поселении.

Дело о халатности было выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении 13 осужденных, издевавшихся над потерпевшим. Они получили сроки от шести до 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В декабре 2017 года данный приговор суда вступил в законную силу.