Объем требований клиентов "Матрешки Тур" превысил финансовое обеспечение туроператора

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сумма претензий туристов "Матрешки Тур", поданных в страховую компанию "Якорь", превысила предельную сумму финансового обеспечения туроператора в 25 млн рублей, на выплаты могут рассчитывать не все туристы, сообщили агентству "Интерфакс" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду.

"По состоянию на 31 июля, в "Якорь" было подано 287 заявлений от туристов "Матрешки Тур" на общую сумму 32,4 млн рублей, а фингарантия туроператора - 25 млн рублей. Это означает, что туристы получат компенсации не в полном объеме", - рассказали в АТОР.

Более того, по данным ассоциации, далеко не все клиенты "Матрешки Тур" могут рассчитывать на компенсации: в страховой компании заявили, что выплаты будут производиться только туристам, чьи туры должны были состояться после объявления туроператора о прекращении деятельности, что произошло 22 июня.

"Таким образом, туристы отмененных рейсов в Китай, Израиль и Болгарию не могут рассчитывать на компенсации, поскольку у них страховое событие произошло до объявления о прекращении деятельности "Матрешки Тур". Они могут обратиться в суд с иском к туроператору", - отметили в АТОР.

В ассоциации также рассказали, что на 31 июля в реестре СК "Якорь" значится уже 39 отказов в выплате компенсаций на общую сумму 4,8 млн рублей - большинство заявлений, поступающих в страховую компанию, не подлежит удовлетворению.

Со ссылкой на представителей других страховых компаний в АТОР сообщили, что решение СК "Якорь" соответствует закону. "Туроператор самостоятельно аннулировал туры, продолжая операционную деятельность. Если бы "Матрешка-Тур" сообщила о невозможности выполнять свои обязательства сразу после снятия рейсов, не затягивая принятие этого решения на полгода, туристы могли бы рассчитывать на выплату компенсаций. Сейчас у них есть право обжаловать решение страховой компании в суде", - отметил представитель одного из крупных страховщиков.

Туроператор "Матрешка-Тур" объявила о приостановке туроператорской деятельности 22 июня. Наряду с этим туроператор заявил о прекращении выплат по несостоявшимся ранее турам в Китай, Болгарию и Израиль.