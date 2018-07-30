В России Пенсионная реформа

КПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК РФ и заново сформулировать вопрос для вынесения на всероссийский референдум в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста. Об этом заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Мы не согласны с претензиями ЦИК к нашей формулировке. Но припираться и обжаловать решение ЦИК не станем, так как это приведет к потере времени. Будем формулировать заново с учетом замечаний", - сказал Мельников в понедельник.

Он также добавил: "Конкретные организационные шаги будем сегодня обсуждать на секретариате вместе с итогами акций протеста против повышения пенсионного возраста, где мы получили от народа мандат довести эту работу до конца, и, желательно - победного".

ЦИК РФ в пятницу утвердила проект решения, согласно которому формулировка вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности.

Согласно утвержденному постановлению, предлагаемый КПРФ для вынесения вопрос "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", так как "рассматриваемая формулировка способна ввести участников референдума в заблуждения относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования".

ЦИК указал, что предлагаемый для вынесения на референдум РФ вопрос включает в себя формулировку "возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости" и "не содержит при этом какой-либо иной относящейся к данной формулировке характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание для участников референдума".

В РоссииВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахЧитать подробнее

"Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции РФ", - поясняется в решении.

В ходе заседания члены ЦИК указывали, что, если, например, вопрос в данной формулировке будет вынесен на референдум, то к моменту проведения всероссийского плебисцита ответ на него будет иметь другое значение, чем если бы на него отвечали сейчас. К моменту проведения референдума, приводили пример члены ЦИК, возраст выхода на пенсию уже может быть повышен, если закон будет принят.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума об изменении пенсионного законодательства. На него предлагалось вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦИК РФ, КПРФ

Новости по теме

В России
Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в ПетербургеВоенные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге
Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время парада катер врезался в опору мостаПодробнее
 Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева
Он много лет возглавлял предприятие "Софрино", управлял гостиницей "Даниловская" и курировал патриаршие резиденцииПодробнее
 В центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возрастаВ центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Организаторы акции пообещали устроить осенью "марш миллионов" в российских регионахПодробнее
 Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пыткахСуд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пытках
Под стражу взят младший инспектор ИК-1Подробнее
Проект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
Однако его авторы заявили, что не собираются отказываться от самой идеиПодробнее
 Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем ВостокеМитинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем Востоке
Акция в Южно-Сахалинске не была согласованаПодробнее
 ЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаЦИК отказала в проведении пенсионного референдума
В комиссии сочли, что предложенный КПРФ вопрос неконкретенПодробнее
 В Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в СирииВ Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в Сирии
Фигуранты дела объявлены в международный розыскПодробнее
 Володин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингах
Спикер Госдумы также отметил, что избегать обсуждения проблем опасноПодробнее
 ФСИН проведет ревизию в колониях из-за сообщений о пытках заключенныхФСИН проведет ревизию в колониях из-за сообщений о пытках заключенных
Служба в частности проверит исправительные учреждения на наличие видеорегистраторовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
День ВМФ в России8 фото
29 июля
День ВМФ в России
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭкс-посол США Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкцийВ РоссииПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаВ миреСпециалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 30 июляВ миреТрамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересовВ миреБольше 90 человек стали жертвами пожаров в Греции

"Северный поток" заработал после профилактики на сутки раньше срока

КПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста

Землетрясение произошло в Кузбассе

В Подмосковье опровергли информацию об обыске в "Софрино"

Охрана художественного предприятия усилена до назначения нового генерального директора Подробнее

Специалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 году

Специалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" в 2014 годуПоиски лайнера длились три года, но ни к чему не привели Подробнее

Список памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готики

Список памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готикиЗа более чем 100 лет не изменились ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажей Подробнее

Закон, позволяющий сотовым операторам не возвращать валютную выручку, подписан президентом

Сбербанк начнет выплаты вкладчикам Тагилбанка с 1 августа

Путин подписал закон об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для санкционных компаний

СКР возбудил уголовное дело из-за пожара с восемью жертвами в Сочи

СКР попросил арестовать трех сестер, признавшихся в убийстве своего отца в Москве

Рубль немного снизился к доллару и евро в последний день налоговых выплат июля

Петербургский альпинист шестой день заблокирован в горах Пакистана

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Большинство британцев раскритиковали ход переговоров по Brexit

Фестиваль "Архстояние-2018"

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru