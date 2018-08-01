КПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдума

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Инициативная группа КПРФ подала в Московскую городскую избирательную комиссию вопрос о повышении пенсионного возраста для вынесения на референдум в новой редакции, сообщил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.

"Новая формулировка подана в Московский горизбирком", - сказал Колюшин.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова надеется, что новая формулировка вопроса будет поддержана ЦИК. "И я надеюсь, что никаких препятствий не будет, если КПРФ в любом из регионов России проведут инициативную группу. Надеюсь, что на заседании ЦИК мои коллеги, поскольку мы обсуждали, это решение поддержат", - заявила Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.

По ее словам, 31 июля состоялась рабочая встреча членов ЦИК с представителями КПРФ по вопросам проведения референдума. "Провели консультации, и достигнута предварительная договоренность, то есть нашли оптимальную формулу вопроса", - сказала она.

Накануне, 31 июля, Мосгоризбирком отказал в регистрации инициативной подгруппе КПРФ по проведению всероссийского референдума относительно изменений пенсионного законодательства. Это было сделано на основании решения Центральной избирательной комиссии РФ, которая 27 июля признала формулировку вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности.

Изначально на референдум предлагалось вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".