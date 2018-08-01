Европейский университет заявил об успешно пройденной проверке Рособрнадзора

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) не выявила нарушений на выездной проверке Европейского университета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила руководитель аппарата ректора Алла Самолетова "Интерфаксу" в среду.

"Мы успешно прошли выездную лицензионную проверку. Нарушений не выявлено. Мы полностью соответствуем лицензионным требованиям", - подчеркнула она.

"Теперь мы ждем выхода приказа Рособрнадзора. Предельный срок его издания - начало сентября", - добавила Самолетова.

Комментарием Рособрнадзора "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, Рособрнадзор организовал двухдневную выездную проверку Европейского университета в Санкт-Петербурге; в начале июля вуз в четвертый раз обратился с заявлением о получении новой лицензии.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, известный российский частный вуз, был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году по иску Рособрнадзора.

Вуз был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, в его попечительский совет входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.