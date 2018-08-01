Следователь рассказал о водителях и охранниках во главе юрлиц группы "Сумма"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следствие считает, что значительное число юридических лиц в группе "Сумма" оформлялось на водителей и охранников, заявил в суде следователь Николай Будило.

"Установлено, что такая организация, как "УПТК" находилась под полным контролем гражданина Нагаплова (объявленный в международный розыск фигурант дела братьев Магомедовых, руководитель входящей в "Сумму" компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов - ИФ), а ее руководителем был водитель Нагаплова. В принципе это распространенная, наверное, в группе компаний "Сумма" тактика, когда водители или работники - а именно охранники - являются руководителями значительного числа юридических лиц", - заявил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы.

В среду Тверской суд рассматривает вопрос о продлении ареста владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, обвиняемым в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, до начала ноября.

По словам Будило, один из допрошенных свидетелей рассказал следствию, что "что он являлся водителем Нагаплова и в то же время являлся руководителем офшорной компании, которая, в свою очередь была руководителем ООО "УПТК" - общества, через которое поступало значительное число материалов для таких строек, как искусственный остров в Санкт-Петербурге, аэропорта "Храброво", для строительства стадиона в Калининграде и других строек, в которых участвовало общество "Глобалэлектросервис" (материнская компания "УПТК" - ИФ)".

Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.