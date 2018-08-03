Чайка призвал усилить надзор за следователями из-за нарушений

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Юрий Чайка призвал необходимым усилить надзор за следствием в связи с многочисленными нарушениями деятельности органов дознания.

"В целом достаточно оснований говорить, что надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования требует переосмысления и значительного усиления", - сказал Чайка, выступая в пятницу на коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия.

Он отметил, что органы прокуратуры с начала года выявили 2,7 млн нарушений законодательства, затрагивающих интересы потерпевших и других участников процесса в связи с их необоснованным преследованием.

Касаясь роли своих подчиненных в обеспечении законности на досудебной стадии, генпрокурор подчеркнул, что они не всегда оперативно реагируют на нарушения. "Недостаточно результативно, а порой и запоздало осуществляется реагирование на нарушения прав участников долевого строительства домов, неэффективного управления в области капитального ремонта. Не во всех случаях обеспечивалось незамедлительное реагирование на факты незаконного уголовного преследования предпринимателей", - сказал Чайка.