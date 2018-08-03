Тело третьего утонувшего нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели завершили поисковые работы в районе морского побережья в дагестанском городе Избербаш, где накануне утонули три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Поисково-спасательные работы в городе Избербаше завершены, найдено тело юноши 15 лет", - говорится в сообщении.

К поисковым работам было привлечено 50 человек и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что два человека утонули в Каспийском море близ города в Дагестане, еще одного ищут спасатели.