В Удмуртии во время гонок автомобиль врезался в людей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль в субботу въехал в толпу болельщиков во время гонок под городом Сарапулом в Удмуртии, один человек пострадал, сообщил глава Сарапульского района Игорь Асабин.

"Открылся капот, водитель не справился с управлением. Был съезд на людей, которые стояли вокруг", - сказал он "Интерфаксу".

"Сейчас одному оказывают помощь. У него либо ушиб, либо перелом ноги, - добавил собеседник агентства. - Сейчас выясняется все. Увезли в больницу".

Он уточнил, что инцидент произошел во время гонок на внедорожниках "Сарапульский ухаб".

Начальник 1-го отдела управления ГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин сообщил "Интерфаксу", что во время соревнований автомобиль "УАЗ" наехал на мужчину, который был госпитализирован с травмами.

По его словам, материалы будут переданы в СКР, чтобы следователи квалифицировали действия организаторов в части обеспечения безопасности зрителей.