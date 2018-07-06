В России Пенсионная реформа

Организаторов митинга против повышения пенсионного возраста в Ижевске приговорили к работам

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ижевска приговорил организаторов несогласованного митинга против изменения пенсионного законодательства к обязательным работам, сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

Митинг прошел 1 июля на центральной площади Ижевска. Заявка на проведение акции была подана, но не согласована властями. По окончании митинга двоих активистов задержали полицейские, на них возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведении собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Суд признал обоих активистов виновными и приговорил к 30 часам обязательных работ каждого. Отмечается, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховном суде Удмуртии в течение 10 суток.

Участники митинга в Ижевске требовали отказаться от проекта изменений пенсионного законодательства. Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.

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Теги: Ижевск

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Организаторов митинга против повышения пенсионного возраста в Ижевске приговорили к работам

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