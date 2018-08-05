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Более 200 звонков поступило на "горячую линию" МЧС после крушения Ми-8 в Красноярском крае

Есть обновление от 07:28

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - По данным на утро воскресенья, на телефон "горячей линии" Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, открытой после катастрофы вертолета Ми-8, поступило 219 звонков, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России совместно с психологами Главного управления МЧС России по Красноярскому краю работали с родственниками и близкими, сегодня они также готовы оказывать психологическую помощь, если это будет необходимо", - сказано в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли. Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения. На борту разбившегося вертолета находились шестеро жителей Красноярского края, пятеро - Ханты-Мансийского автономного округа, двое - из республики Башкортостан, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.

Понедельник, 6 августа, в Красноярском крае объявлен днем траура.

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Теги: Красноярский край, Ми-8

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