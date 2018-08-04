В связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае 6 августа объявят днем траура

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс объявит 6 августа днем памяти жертв авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 под Игаркой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого правительства.

"По распоряжению врио губернатора 6 августа будет объявлен днем траура на территории Красноярского края", - уточнил собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор".

На борту вертолета находились 18 человек - 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли.

По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.

Расследованием авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).