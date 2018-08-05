Оперативно-следственная группа всю ночь проработала на месте крушения Ми-8 в Красноярском крае

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Специалисты межведомственной оперативно-следственной группы по расследованию причин крушения вертолета Ми-8 недалеко от города Игарка Красноярского края работали на месте происшествия всю ночь, сообщили агентству "Интерфакс" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Туруханского района края.

"На месте крушения вертолета всю ночь работали специалисты, и сейчас продолжают, у нас сейчас полярный день, небольшие сумерки наступают около 12 часов ночи, но даже в это время все видно", - сообщил собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился утром 4 августа в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение с внешним грузом другого вертолета.

На месте катастрофы работают криминалисты Следственного комитета России, представители Ространснадзора, Росавиации, транспортной прокуратуры.