Тела погибших при крушении Ми-8 под Игаркой доставят в Красноярск в течение суток

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Останки тел погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8 под Игаркой доставят в Красноярск в течение ближайших суток, сообщили "Интерфаксу" в краевом министерстве здравоохранения.

"Останки тел доставят в краевую судебно-медицинскую экспертизу для провождения необходимых исследований в ближайшие сутки, после этого они будут переданы родственникам", - сообщил собеседник агентства.

Также по информации ведомства, на месте крушения вертолета продолжает работать судмедэксперт краевого министерства здравоохранения. Работа на месте осложняется погодными условиями. Накануне ночью в районе крушения прошел дождь.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился утром 4 августа в 180 километрах от населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор". На борту вертолета находились 18 человек - 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.