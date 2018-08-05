Utair заявила об исправности обоих вертолетов Ми-8, столкнувшихся в Красноярском крае

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вертолеты Ми-8, столкнувшиеся в Красноярском крае, перед вылетом находились в технически исправном состоянии, говорится в сообщении на сайте авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги", которой принадлежал разбившийся борт.

"Оба вертолета Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространенного в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты межведомственной оперативно-следственной группы по расследованию причин крушения Ми-8 недалеко от города Игарка Красноярского края работали на месте происшествия всю минувшую ночь.

Вертолет Ми-8 разбился утром 4 августа в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение с внешним грузом другого вертолета.

На месте катастрофы работают криминалисты Следственного комитета России, представители Ространснадзора, Росавиации, транспортной прокуратуры.