Следователи завели дело на экс-начальника колонии, где содержался активист Дадин

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №7 города Сегежа Сергея Коссиева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Расследуется уголовное дело в отношении Коссиева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 и ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий - ИФ). В настоящее время по делу проводятся следственные действия", - отметил собеседник агентства.

Также фигурантом уголовного дела стал бывший заместитель Коссиева Анатолий Луист.

По данным осведомленного источника, уголовное дело не связано с активистом Ильдаром Дадиным, который отбывал наказание в этой колонии. Осужденный гражданский активист осенью 2016 года пожаловался на пытки со стороны сотрудников ИК №7. Сообщением заинтересовались в прокуратуре и СКР, однако проверки в учреждении не подтвердили слова заключенного.